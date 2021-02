Fenerbahçe'de Erol Bulut eski sisteme dönüyor!

Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray ve Göztepe yenilgileriyle zirvede hasar alan Fenerbahçe'de herkes Trabzonspor maçına odaklandı.



Sarı-lacivertliler, Trabzonspor deplasmanında eski sistemiyle sahada olacak. Erol Bulut'un takımı bu sezon oyunu rakip yarı sahada oynamakta zorlandı.



Bu nedenle genç çalıştırıcı birçok maçta oyunu kendi yarı sahasında kabul edip rakibin bıraktığı boşluklar üzerine gitmeye çalıştı. Oyun olarak eleştirilse de bu taktik anlayış neticesinde önemli puanlar kazanıldı ve takım zirvede yer aldı. Özellikle ocak ayında 10 maçta 9 galibiyet alınarak ligde liderliğe yükselindi.



Göztepe örneği



Ancak kötü oyun eleştirilerinin yönetim ve sportif direktör Emre Belözoğlu tarafından dillendirildiği bir ortamda Mesut Özil transferi de eklenince Erol Bulut mecburen farklı bir oyun oynatmak durumunda kaldı.



Göztepe maçında rakip yarı sahada oynamak isteyen ve baskı kurmayı planlayan sarı-lacivertlilerin bu hedefi henüz 9. dakikada çöktü. Neredeyse tüm takım kullanılan korner için rakip kaleye yöneldiği sırada bırakılan boşluğun bedeli ağır oldu. Kendi yarı sahasından çıkan Halil Akbunar önce Caner'i hızıyla geçti. Kaleci Altay da topu önlemek için ileri çıkınca Halil, topu boş ağlara gönderdi.



Maçın ardından Erol Bulut yaptığı açıklamada eski oyun sisteminin eleştirilmesine tepki koyarak bu şekilde birçok takımın oynadığını ve puanlar kazandığını ifade etti. Trabzonspor maçıyla birlikte sarı-lacivertliler eski düzenine dönüyor. Topu güçlü rakibine bırakacak olan Fenerbahçe, Trabzonspor'un bırakacağı boşlukları bekleyecek. Özil de burada devreye girerek savunma arkası kilit pasları ile arkadaşlarına fırsat yaratmaya çalışacak.



Gözler İrfan Can'da



Fenerbahçe'nin flaş transferlerinden İrfan Can Kahveci'nin tedavi sürecinde sona gelindi. Başakşehir forması giyerken ligin 21. haftasında Çaykur Rizespor karşılaşmasında adalesinde ağrı hisseden İrfan Can Kahveci'nin yapılan kontrolleri sonrasında sol arka adalesinde yırtık tespit edilmişti. İrfan Can, tedavi sürecinde Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. Sarı-lacivertli kulübün sağlık ekibinin yoğun çabası ile sakatlığını atlatan İrfan Can için son kararı Erol Bulut verecek. Yıldız orta sahanın bugün takıma katılması da bekleniyor.