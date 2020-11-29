Fenerbahçe'de Enner Valencia geri dönüyor

Fenerbahçe'nin Ekvadorlu futbolcusu Enner Valencia'nın yeni tip koronavirüs testinin, Milli Takım'da pozitif çıktığı açıklanmıştı.
Bu süreçte ülkesinde yaklaşık 2 haftadır karantinada olan Valencia'nın son yapılan testinin negatif çıktığı bildirildi.
Tecrübeli futbolcunun ülkesinden haftaya dönmesi ve ardından bir aksilik çıkmaması durumunda idmanlara başlaması bekleniyor.
Bu süreçte ülkesinde yaklaşık 2 haftadır karantinada olan Valencia'nın son yapılan testinin negatif çıktığı bildirildi.
Tecrübeli futbolcunun ülkesinden haftaya dönmesi ve ardından bir aksilik çıkmaması durumunda idmanlara başlaması bekleniyor.