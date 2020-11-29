Fenerbahçe'de Enner Valencia geri dönüyor

Ekvador Milli Takımı'nda koronavirüs testi pozitif çıkan Enner Valencia'dan müjdeli haber geldi.

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Fenerbahçe'de Enner Valencia geri dönüyor
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29 Kasım 2020 13:06
Fenerbahçe'nin Ekvadorlu futbolcusu Enner Valencia'nın yeni tip koronavirüs testinin, Milli Takım'da pozitif çıktığı açıklanmıştı.

Bu süreçte ülkesinde yaklaşık 2 haftadır karantinada olan Valencia'nın son yapılan testinin negatif çıktığı bildirildi.

Tecrübeli futbolcunun ülkesinden haftaya dönmesi ve ardından bir aksilik çıkmaması durumunda idmanlara başlaması bekleniyor.

 



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