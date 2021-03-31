Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun yardımcısı açıklandı

Fenerbahçe, Emre Belözoğlu'nun yardımcılığına Erdinç Sözer'in getirildiğini resmen duyurdu.

Haber; Sporx.com
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Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun yardımcısı açıklandı
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31 Mart 2021 14:24
Fenerbahçe, Emre Belözoğlu'nun yardımcılığına Erdinç Sözer'in getirildiğini açıkladı

İşte sarı lacivertlilerin açıklaması...

"Uzun yıllar boyunca Bundesliga'da görev yapan antrenör Erdinç Sözer, Fenerbahçe teknik ekibine katıldı. 52 yaşındaki çalıştırıcı, daha önce Almanya'da Hamburg, Stuttgart, Bayer Leverkusen, Wolfsburg ve Greuther Fürth gibi takımlarda yardımcı antrenörlük yaptı. Sözer sezonun geri kalan kısmında Teknik Sorumlumuz Emre Belözoğlu'nun yardımcılığını yapacak. Gösterdikleri işbirliği ve anlayıştan dolayı Hertha Berlin Kulübü ve Teknik Direktör Labbadia'ya teşekkürlerimizi sunarız."



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