Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun Papiss Cisse kararı

Fenerbahçe'de maç maç strateji belirleyen Emre Belözoğlu, bu hafta oynanacak maç için ilk 11'ini belirliyor. İşte detaylar...

Haber; Sabah
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Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun Papiss Cisse kararı
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17 Nisan 2021 10:22
Papiss Demba Cissé
Papiss Demba Cissé
Fenerbahçe
Fenerbahçe'de maç maç strateji belirleyen Emre Belözoğlu, geçen hafta kestiği Luiz Gustavo'yu Başakşehir karşılaşmasının 11'ine aldı. Santrforda ise Papiss Cisse bir adım önde

SAVUNMAYI GÜÇLENDIRECEK

Fenerbahçe'de Medipol Başakşehir maçı için son karar verildi. Sarı-lacivertlilerde Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu, Gaziantep maçının 11'inde değişikliğe gidiyor. Belözoğlu, rakibin çok daha fazla hücumu düşünecek olması dolayısıyla biraz daha emniyetli bir takım sahaya sürmeye karar verdi. Bu nedenle geçen hafta yedek kalan Luiz Gustavo 11'de başlayacak.

SAMATTA YEDEK SOYUNACAK

Luiz Gustavo'nun 11'de olduğu durumda Ozan Tufan kulübede oturacak. Santrforda ise Samatta, Thiam, Sinan ve Bright denemelerine rağmen Papiss Cisse'de karar kılındı. Senegalli oyuncunun 11'de başlaması, Samatta'nın ise kulübeden gelerek takıma katkı vermesi bekleniyor. 4-1-4-1 dizilişi ile sahada olacak olan Fenerbahçe'de sağ bakte ise Gökhan'ın sakatlığında Nazım oynayacak.





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