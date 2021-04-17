Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun Papiss Cisse kararı

Fenerbahçe'de maç maç strateji belirleyen Emre Belözoğlu, geçen hafta kestiği Luiz Gustavo'yu Başakşehir karşılaşmasının 11'ine aldı. Santrforda ise Papiss Cisse bir adım öndeFenerbahçe'de Medipol Başakşehir maçı için son karar verildi. Sarı-lacivertlilerde Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu, Gaziantep maçının 11'inde değişikliğe gidiyor. Belözoğlu, rakibin çok daha fazla hücumu düşünecek olması dolayısıyla biraz daha emniyetli bir takım sahaya sürmeye karar verdi. Bu nedenle geçen hafta yedek kalan Luiz Gustavo 11'de başlayacak.Luiz Gustavo'nun 11'de olduğu durumda Ozan Tufan kulübede oturacak. Santrforda ise Samatta, Thiam, Sinan ve Bright denemelerine rağmen Papiss Cisse'de karar kılındı. Senegalli oyuncunun 11'de başlaması, Samatta'nın ise kulübeden gelerek takıma katkı vermesi bekleniyor. 4-1-4-1 dizilişi ile sahada olacak olan Fenerbahçe'de sağ bakte ise Gökhan'ın sakatlığında Nazım oynayacak.