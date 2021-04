Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun ilk hedefi

Erol Bulut'un ardından Fenerbahçe'nin başında çıktığı 4 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlikle 10 puan toplayan Emre Belözoğlu, yönetimin planlarını alt-üst etti. Yalnızca oynattığı futbol değil takımda birlik beraberliği de sağlayan genç hoca, gelecek sezon öncesi takımın başında kalmayı garantiledi. 2021-22 öncesi birçok yabancı hoca gündeme gelirken, başkan Ali Koç, 40 yaşındaki hoca ile uzun vadeli çalışma planını yönetim toplantısında masaya yatırdı.



Ali Koç başkanlığındaki yönetim, oy birliğiyle Emre Belözoğlu ile yola devam etme kararı aldı. Ali Koç, görevinin başında kalacağını ilettiği genç teknik adama bu sezon öncesi olduğu gibi transferde de tam yetki verdi. Teknik adam olarak görev yaptığı dönemde futbolcuların her biriyle tek tek ilgilenen ve onları kazanmayı hedefleyen Emre Belözoğlu'nun takımında başında kalmasına karar verilmesi oyuncuların da yüzünü güldürdü.



İLK HEDEF PRO LİSANS!



Geçtiğimiz yıl pandemi nedeniyle yapılmayan UEFA Pro Lisans kursunun bu yaz gerçekleştirilmesi bekleniyor. UEFA A Lisansı bulunan Emre Belözoğlu'nun ilk hedefi de kurslara katılıp, Pro Lisans almak. Koronavirüs nedeniyle kursların online olarak yapılabileceği belirtiliyor. Bu gelişme de Emre Belözoğlu'nun yeni sezon öncesi takımla çalışmalarda eksiksiz yer almasını sağlayacak.



'GÜZEL BİR KİMYA YAKALADIK'



Ali Koç, Başakşehir maçı sonrası Emre Belözoğlu için şu sözleri sarfetmişti: "Emre Belözoğlu'na, arkadaşlarına ve tüm oyunculara inanmaya devam edeceğiz. Bir hava yakaladılar. Topla çok oynuyoruz, ayağımızda tutuyoruz. Rakibimize az imkan veriyoruz. Şu an gidişattan, yakaladığımız havadan, oynadığımız futboldan ve sonuçlardan son derece memnunuz. Kaptanın bir futbol felsefesi var. Başakşehir'de oynarken bile zaman zaman konuşuyordum, kariyer konuşmaları yapıyorduk. Onun kafasında bir futbol stili, futbol anlayışı var. Bunu da her maç üzerine koyarak götürüyor. Hoca olarak da çok hırslı. Futbolcular da kendisini çok seviyor, inanıyorlar. Güzel bir kimya yakaladığımızı düşünüyorum."