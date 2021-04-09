Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nu çıldırtan istatistik

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşılaşan Fenerbahçe, rakibini karşısında öne geçse de üstünlüğünü koruyamayarak 1-1'lik skorla karşılaşmadan 1 puanla ayrılmıştı.



Şampiyonluk yarışında kritik haftalarda yaşadığı puan kayıbıyla taraftarını üzen sarı-lacivertliler Malatyaspor karşısında gösterdiği performansa eleştiri oklarının hedefi olurken, bulduğu tek gol de kullanılan bir serbest vuruştan geldi.



Bu sezon attığı 56 golün 23'ünü duran toplardan bulan sarı-lacivertliler, yüksek oranda topun hakimi olmayı başarsa da üretkenlik konusunda problem yaşadı ve pozisyonlara giremedi. Bu durum futbol otoriteleri tarafından eleştirildi.



CANER VE GÖKHAN'IN ORTALARI YETMEDİ



Sarı-lacivertlilerde bireysel performanslara bakıldığında ise özellikle Caner Erkin, Gökhan Gönül'ün ortaları da 3 puanı almaya yetmedi... Yeni Malatyaspor karşısında maç boyunca yaptığı 20 ortanın sadece 2 tanesi isabetli oldu. Caner Erkin'in 9 orta denemesinden 1 tanesi isabetli olurken, Gökhan Gönül ise 4 ortada isabet bulamadı.



EMRE BELÖZOĞLU KIZDI



İkinci yarıda önce Pelkas ve Ferdi, ardından Sosa ile Mert Hakan'ın oyuna girmesinin ardından sarı-lacivertliler oyunu tamamen Yeni Malatyaspor sahasına yıktı. Ancak son pas ve vuruşlarda etkili olunamayınca beklenen gol gelmedi. Karavana ortalar, sarı-lacivertlilerin teknik sorumlusu Emre Belözoğlu'nu da zaman zaman kızdırdı.



