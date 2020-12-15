Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu konuşacak

Fenerbahçe, Sportif Direktör Emre Belözoğlu'nun bugün saat 18.30'da açıklamalarda bulunacak
Yapılan resmi açıklamada Emre Belözoğlu'nun FB TV ekranlarında Gündem Özel programında değerlendirmeler yapacağı bildirildi.
Son olarak Kadıköy'de Malatyaspor'da 3-0 kaybeden Fenerbahçe'de merak edilenler cevaplanacak
Yapılan resmi açıklamada Emre Belözoğlu'nun FB TV ekranlarında Gündem Özel programında değerlendirmeler yapacağı bildirildi.
Son olarak Kadıköy'de Malatyaspor'da 3-0 kaybeden Fenerbahçe'de merak edilenler cevaplanacak