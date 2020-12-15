Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu konuşacak

Fenerbahçe, Sportif Direktör Emre Belözoğlu'nun bugün saat 18.30'da FB TV'de açıklamalarda bulunacağını açıkladı.

Haber; Sporx.com
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Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu konuşacak
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15 Aralık 2020 16:33
Fenerbahçe, Sportif Direktör Emre Belözoğlu'nun bugün saat 18.30'da açıklamalarda bulunacak

Yapılan resmi açıklamada Emre Belözoğlu'nun FB TV ekranlarında Gündem Özel programında değerlendirmeler yapacağı bildirildi.

Son olarak Kadıköy'de Malatyaspor'da 3-0 kaybeden Fenerbahçe'de merak edilenler cevaplanacak





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