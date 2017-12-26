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Fenerbahçe'de Eljif Elmas'a kulüp aranıyor

Fenerbahçe'nin sezon başında Makedonya'dan transfer ettiği ancak forma giyemeyen genç yetenek Eljif Elmas'ın yüzü gülmüyor.

Kaynak: Sabah
Fenerbahçe'de Eljif Elmas'a kulüp aranıyor
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26 Aralık 2017 09:03
Ocak ayından itibaren Fenerbahçe'de forma giyme şansına sahip olacak olan Eljif Elmas bu kez de yabancı kontenjanına takıldı.

Sarı lacivertlilerde takımda istenmeyen adam ilan edilen Robin van Persie'nin yerine yabancı transfer edilecek. Bu yüzden Eljif Elmas için yine kontenjan boşalmıyor. Teknik direktör Aykut Kocaman, genç futbolcunun gelişmesini sürdürebilmesi için sürekli forma giyebileceği yabancı bir takıma kiralanmasını istiyor.

Fenerbahçe'nin sezon başında Makedonya'dan kadrosuna kattığı geleceğin yıldızı Eljif Elmas için yurt dışında birçok teklif vardı. Eljif Elmas için başta İspanya ve Hollanda olmak üzere birçok ülkeden transfer teklifi geliyor.



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