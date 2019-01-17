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Fenerbahçe'de Eljif Elmas kırmızı kart gördü

Fenerbahçe'de Eljif Elmas, Ümraniyespor maçında VAR incelemesinin ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Fenerbahçe'de Eljif Elmas kırmızı kart gördü
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17 Ocak 2019 22:02
Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası'nda Ümraniyespor ile oynadığı mücadelede Eljif Elmas kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Hakem Arda Kardeşler, sarı-lacivertlilerin genç yeteneği, karşılaşmanın 47. dakikasında rakibine yaptığı müdahalenin ardından VAR'a başvurdu.

Yaptığı incelemenin ardındna Eljif'in rakibinie temasını gözleyen Kardeşler, doğrudan kırmızı kart göstererek oyuncuyu ihraç etti.

Daha önce Makedonya milli takımında oyundan atılan Eljif, böylece kariyerinde 2. kez kırmızı kart görmüş oldu.



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