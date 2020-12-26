Fenerbahçe'de duran toplar hem avantaj hem dezavantaj!

Duran topları en etkili kullanan takımlardan biri olan Fenerbahçe, bu sezon bu şekilde 9 gol buldu. Ancak duran toplar, defansif anlamda sıkıntıya da sebep oldu.

, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de duran toplar hem avantaj hem dezavantaj!
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26 Aralık 2020 13:53
Fenerbahçe, bu sezon duran topları en etkili kullanan takımlardan biri oldu.

Sarı-Lacivertliler bu şekilde 9 gol buldu. Ancak duran toplar, defansif anlamda sıkıntı da yarattı. Erol Bulut'un öğrencileri, aynı şekilde kalesinde 9 gol gördü. Fenerbahçe'de özellikle hava toplarını kazanma konusunda ciddi bir sorun var. Sarı-Lacivertliler'in hava topu kazanma oranı yüzde 46.2'de kaldı. Kanarya, bu alanda ligde Gençlerbirliği ve Göztepe'nin ardından en kötü istatistiğe sahip takım konumunda.





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