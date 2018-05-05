  •  
    İtalyan yıldız açıkladı; "G.Saray'ı seviyorum..."
  •  
    "Buradan şampiyonluğu sadece F.Bahçe verir..."
  •  
    "Ben olsam artık asla GÜNEŞ ile çalışmam..."
  •  
    Güneş'in çok isteyip de aldıramadığı 5 futbolcu
  •  
    Emre Mor'dan Terim'e; G.Saray'ı çok istiyorum

Fenerbahçe'de Dirar yok, 3 isim sınırda

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe evinde Bursaspor'u ağırlıyor.

Kaynak: AA
Fenerbahçe'de Dirar yok, 3 isim sınırda
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
05 Mayıs 2018 10:12
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Pazar günü sahasında Bursaspor'u konuk edecek.

Süper Lig'de son 3 haftaya girilirken şampiyonluk iddiasını sürdüren Fenerbahçe, Bursa temsilcisi karşısında galibiyet serisine devam etmeye çalışacak.

Ligde son 5 maçını kazanan Fenerbahçe, 32. haftaya 63 puanla 3. sırada girdi.

Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Nabil Dirar'ın oynaması beklenmiyor. Fenerbahçe'de sakatlığı süren Dirar'ın yanı sıra Roberto Soldado, İsmail Köybaşı ve Martin Skrtel sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu futbolcular sarı kart görmeleri durumunda 33. hafta Kardemir Karabükspor'la deplasmanda oynanacak karşılaşmada forma giyemeyecek.

Kümede kalma yolunda geçen hafta Atiker Konyaspor'u 2-1 yenerek büyük bir adım atan Bursaspor'un ise 39 puanı var. Bursa temsilcisi, İstanbul'da kazanması durumunda diğer maçların sonucuna bakmadan bitime 2 hafta kala Süper Lig'de kalmayı garantileyecek.

Ülker Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Fırat Aydınus yönetecek.

 

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için