Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Pazar günü sahasında Bursaspor'u konuk edecek.Süper Lig'de son 3 haftaya girilirken şampiyonluk iddiasını sürdüren Fenerbahçe, Bursa temsilcisi karşısında galibiyet serisine devam etmeye çalışacak.Ligde son 5 maçını kazanan Fenerbahçe, 32. haftaya 63 puanla 3. sırada girdi.Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Nabil Dirar'ın oynaması beklenmiyor. Fenerbahçe'de sakatlığı süren Dirar'ın yanı sıra Roberto Soldado, İsmail Köybaşı ve Martin Skrtel sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu futbolcular sarı kart görmeleri durumunda 33. hafta Kardemir Karabükspor'la deplasmanda oynanacak karşılaşmada forma giyemeyecek.Kümede kalma yolunda geçen hafta Atiker Konyaspor'u 2-1 yenerek büyük bir adım atan Bursaspor'un ise 39 puanı var. Bursa temsilcisi, İstanbul'da kazanması durumunda diğer maçların sonucuna bakmadan bitime 2 hafta kala Süper Lig'de kalmayı garantileyecek.Ülker Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Fırat Aydınus yönetecek.