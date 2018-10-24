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Fenerbahçe'de Dirar ve Aatif'a af yok

Fenerbahçe Yönetimi, kadro dışı bırakılan Dirar ve Aatif'ı affetmeyecek.

Fenerbahçe'de Dirar ve Aatif'a af yok
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24 Ekim 2018 07:50
Fenerbahçe'nin iki Faslı futbolcusu Nabil Dirar ve Aatif, kadro dışı bırakılmıştı.

Takımdan ayrı bir şekilde Dereağzı Tesisleri'nde idmanları sürdüren iki tecrübeli futbolcuya af kapısı kapandı. Yönetim, Dirar ve Aatif'a bundan sonra kesinlikle kadroda düşünülmediklerini, devre arasında kulüpten ayrılabileceklerini bildirdi.

Volkan'ın durumu ise belirsiz. Yıllık 2.5 milyon Euro kazanan Nabil Dirar'ın Fenerbahçe ile 1 senelik daha sözleşmesi bulunuyor. Süper Lig'den birçok talibi bulunan Aatif'in kontratı ise sezonun sonunda bitecek.

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