Fenerbahçe'de Dirar ve Aatif'a af yok

'nin iki Faslı futbolcusuve, kadro dışı bırakılmıştı.Takımdan ayrı bir şekilde Dereağzı Tesisleri'nde idmanları sürdüren iki tecrübeli futbolcuya af kapısı kapandı. Yönetim, Dirar ve Aatif'a bundan sonra kesinlikle kadroda düşünülmediklerini, devre arasında kulüpten ayrılabileceklerini bildirdi.Volkan'ın durumu ise belirsiz. Yıllık 2.5 milyon Euro kazanan Nabil Dirar'ın Fenerbahçe ile 1 senelik daha sözleşmesi bulunuyor. Süper Lig'den birçok talibi bulunan Aatif'in kontratı ise sezonun sonunda bitecek.