Fenerbahçe'de Dirar pişmanlığı! Comolli ve Ersun Yanal...

Fenerbahçe'de sezon içinde sözleşme yenilenen Nabil Dirar ile ilgili pişmanlık söz konusu...



2017 yaz ayı transfer döneminde Monaco'dan transfer edilen futbolcu, ilk geldiği günden bu yana tartışılıyor. İnişli çıkışlı bir grafiğe rağmen Dirar'dan ne kendisini takıma katan Aykut Kocaman ne de Ersun Yanal vazgeçti. İkisi de sağ kanatta Faslı oyuncudan vazgeçmedi.



Sarı-lacivertli yönetim, sözleşmesi sona erecek Dirar için teknik heyetten bir rapor istedi. Sportif direktör Comolli ile Yanal'ın verdiği "Dirar ile sözleşme yenilenmeli" raporu sonrasında oyuncuya iki yıllık imza attırıldı. Bu anlaşma imzalandıktan sonra futbolcu da ciddi bir düşüş yaşandı. Özellikle pandemi sonrası maç içi ve dışındaki rahat tavırları tepki çekmeye başladı.



Son olarak Emre Belözoğlu ile antrenmanda gerginlik yaşayan futbolcu, idmandan çıkarılmıştı. Yeni sezonda benzer tavırlara ve kötü performansına tahammülü olmayan sarı-lacivertliler, futbolcu için teklif gelmesi durumunda bunu değerlendirecek.



Benzer bir düşüş Ozan Tufan için de söz konusu... Futbolcu sezon başından itibaren müthiş bir çıkış ve performans yakalamıştı. Ancak aralık ayındaki anlaşma sonrası orta saha oyuncusunda da ciddi bir düşüş yaşandı. Dirar kadar rahat hareketleri söz konusu olmasa da, saha içindeki performansı ciddi şekilde düştü.



