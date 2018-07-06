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Fenerbahçe'de Dirar için transfer kararı verildi

Fenerbahçe'nin Faslı oyuncusu Nabil Dirar için yönetim teklif bekliyor.

Fenerbahçe'de Dirar için transfer kararı verildi
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06 Temmuz 2018 11:37
Dünya Kupası'nda Fas Milli takımı ile mücadele eden ve henüz ilk turda elenen Fenerbahçeli Nabil Dirar tatilini sürdürmeye devam ediyor.

32 yaşındaki Dirar, tatilini bitirdikten sonra Sarı-Lacivertliler'in Lozan'daki kampına katılacak.

Dirar'ın tahmini geliş tarihi 15 Temmuz. Yönetim bu süreçte tecrübeli kanat oyuncusuna cazip bir teklif gelirse, değerlendirmeye alacak.

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