Fenerbahçe'de Dirar için transfer kararı verildi

Dünya Kupası'nda Fas Milli takımı ile mücadele eden ve henüz ilk turda elenen Fenerbahçeli Nabil Dirar tatilini sürdürmeye devam ediyor.32 yaşındaki Dirar, tatilini bitirdikten sonra Sarı-Lacivertliler'in Lozan'daki kampına katılacak.Dirar'ın tahmini geliş tarihi 15 Temmuz. Yönetim bu süreçte tecrübeli kanat oyuncusuna cazip bir teklif gelirse, değerlendirmeye alacak.