Fenerbahçe'de dinamo Sosa

Fenerbahçe'nin mağlubiyetle sonuçlanan Göztepe maçında dikkat çeken en önemli nokta Jose Sosa'nın istatistikleriydi.



35 yaşındaki oyuncu, 12 bin 500 metre ile takımın en çok koşan ismi oldu. Topu rakipten 10 kez geri kazanan Arjantinli yıldız, işin savunma boyutunda hayli başarılıydı.



Trabzonspor deplasmanında Sosa, oyun lideri olacak. Sosa ve Ozan savunmanın önünde ikili olarak hem atakları yönlendirecek hem de Trabzonspor orta sahasını karşılayacak. Bu ikiliye yardım edecek ismin ise Dimitris Pelkas olması bekleniyor.



