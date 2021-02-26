Fenerbahçe'de dinamo Sosa

Fenerbahçe'de Göztepe maçında istatistikleriyle dikkat çeken Jose Sosa'nın Trabzonspor maçında oyun lideri olması bekleniyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Fenerbahçe'de dinamo Sosa
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
26 Şubat 2021 10:13
Jose Sosa
Jose Sosa
Fenerbahçe
Fenerbahçe'nin mağlubiyetle sonuçlanan Göztepe maçında dikkat çeken en önemli nokta Jose Sosa'nın istatistikleriydi.

35 yaşındaki oyuncu, 12 bin 500 metre ile takımın en çok koşan ismi oldu. Topu rakipten 10 kez geri kazanan Arjantinli yıldız, işin savunma boyutunda hayli başarılıydı.

Trabzonspor deplasmanında Sosa, oyun lideri olacak. Sosa ve Ozan savunmanın önünde ikili olarak hem atakları yönlendirecek hem de Trabzonspor orta sahasını karşılayacak. Bu ikiliye yardım edecek ismin ise Dimitris Pelkas olması bekleniyor.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için