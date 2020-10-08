Fenerbahçe'de Dimitri Pelkas gerçeği

Fenerbahçe'nin Dimitri Pelkas için iki yıl önce de girişimde bulunduğu ancak o dönem transferin gerçekleşmediği belirtildi. (Ersun Yanal'ın teknik direktörlük dönemi...)



"PAOK 2018'de reddetti"



Yunan basınındaki haberlere göre sarı-lacivertliler Pelkas için 2018 yazında 5 milyon euro teklif etti ancak PAOK tarafından geri çevrildi. Oyuncu şimdi ise 1.6 milyon euro bonservisle alındı. PAOK Kulübü sahibi ve başkanı Ivan Savvidis, Fenerbahçe'nin teklifi konusunda, kendisi Rusya'nın Rostov kentindeyken bilgilendirildi. Pazartesi sabah saatlerine kadar bu konuyu uzun uzun düşünen başkan sonunda olur verdi.



"Gruplara kalsaydı, transfer mümkün değildi"



Beşiktaş'ı ve Benfica'yı eleyerek büyük sürpriz yapan PAOK, play-off turunu da geçip Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalsaydı, Pelkas'ın Fenerbahçe'ye transferi mümkün olmayacaktı.Krasnodar maçında kaçırdığı penaltının, bazı kesimlerce PAOK'un Şampiyonlar Ligi'nden elenmesinin sorumlusu olarak gösterilmesinin Pelkas'ı çok üzdüğü belirtildi. Kaptanı olduğu takımdan ayrılık kararı almasının 1 numaralı sebebinin bu olduğu ifade edildi. Büyük baskı hissetmeye başladığı ve ayrılmayı düşündüğü bu dönemde Fenerbahçe'nin kendisine ilgi gösteriyor olması, sarı-lacivertliler için olan seçimini çok kolaylaştırdı.



"Igor Tudor döneminde parladı"



Galatasaray'ın eski teknik direktörü Igor Tudor'un PAOK'u çalıştırdığı dönemde yıldızı parladı ve Yunan ekibinin as oyuncusu haline geldi. Tudor, Dimitiri Pelkas'a önemli sorumluluklar vererek ilk 11'in değişilmez ismi yaptı.







