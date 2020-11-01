Fenerbahçe'de dikkat çeken rotasyon

Yoğun bir transfer dönemi geçiren Fenerbahçe, ligin ilk 6 haftasında da tam anlamıyla futbolcu sirkülasyonu yaşadı. Sabah Gazetesi'nde yer alan "Rotasyonbahçe" başlıklı habere göre; 6 haftalık dönemde teknik heyet tam 24 oyuncuya süre verdi. Kaleciler Harun ve Oytun'un yanı sıra Ömer Faruk ve Sadık kadroda yer alan ancak sahaya sürülmeyen isimler oldu. Sakatlığı olan Perotti ise kadroya giremedi. Dirar da A Takım planlamasında düşünülmediği ve bu süreçte Kovid-19 olduğu için son 5 lig maçında 21 kişilik kadroya dahil edilmedi.



ALTAY VE GUSTAVO VAZGEÇİLMEZ



Altay Bayındır, Caner Erkin ve Luiz Gustavo 6 karşılaşmada da görev alarak Erol Bulut'un vazgeçilmezleri arasına girdi. Fenerbahçe forması ile süre alan ancak şu an takımda bulunmayan isimler ise Zanka, Frey ve Deniz Türüç oldu. Sarılacivertliler bu sezon ilk kez tüm transferleri ve kadrosu hazır şekilde bir antrenmanı dün yaptı.



6 MAÇTA DA OYNAYANLAR



Altay, Gökhan, Nazım Sangare, Lemos, Serdar Aziz, Tisserand, Caner, Filip Novak, Jose Sosa, Ozan Tufan, Gustavo, Tolga Ciğerci, Mert Hakan, Pelkas, Mame Thiam, Sinan Gümüş, Valencia, Ferdi, Samatta, Cisse, Kemal Ademi'nin yanı sıra takımdan ayrılan Matias Zanka, Michael Frey, Deniz Türüç ilk 6 haftada görev yaptı. Altay, Caner ve Gustavo ise tüm maçlarda süre alan isimler olarak öne çıktı.



