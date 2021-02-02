Fenerbahçe'de dikkat çeken potansiyel

Fenerbahçe'de genç ve potansiyelli yıldızlar dikkat çekiyor. Hem transfer döneminde kadroya katılan isimler hem de mevcut kadrodaki isimler gelecek açısından avantaj sağlıyor. Ocak ayında transfer edilen 23 yaşındaki Osayi-Samuel, 22 yaşındaki Attila Szalai ve 25 yaşındaki İrfan Can Kahveci en önemli örnekler oldu.



Ayrıca mevcut takımda yer alan 21 yaşındaki kaleci Altay Bayındır, 25 yaşındaki Ozan Tufan, 25 yaşındaki Mert Hakan, 26 yaşındaki Pelkas ve 26 yaşındaki Nazım Sangare göze çarpan diğer isimler. Bu isimlerin gelecek dönemde hem sportif başarıya katkı sağlama güçleri hem de transferde satılarak ekonomik kazanç getirme şansları bulunuyor. Başkan Ali Koç ve sportif direktör Emre Belözoğlu'nun bizzat yönettiği transfer döneminde geleceğe yönelik hamleler özel olarak gündemde tutuldu. Bu sayede geleceğin kadrosu kurulurken, scouting sisteminin başarıyla işletilmesi sayesinde potansiyelli yıldızlar bulundu.



Szalai gelir gelmez takıma katılırken, Samuel ve İrfan Can da kısa sürede heyecan yarattı. Ayrıca mevcut kadroda Pelkas, Mert Hakan, Ozan Tufan, Nazım ve kaleci Altay sezon başından beri ilk 11'de yer alan isimler oluyor.



