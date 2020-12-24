Fenerbahçe'de Diego Perotti endişesi

Fenerbahçe'de Başakşehir maçında sahalara dönmesi planlanan Diego Perotti endişe yarattı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de Diego Perotti endişesi
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24 Aralık 2020 09:51
Fenerbahçe'de Arjantinli yıldız Diego Perotti'nin Başakşehir maçına kadar hazır hale gelmesi bekleniyordu. Ancak tecrübeli futbolcu, durumunu soranlara, "Kasımpaşa deplasmanında oynamam bile zor görünüyor" diyerek şaşırttı.

Arjantinli yıldız Fenerbahçe'den maç başı para alıyor. Perotti, tam olarak hazır hale gelmeden sahaya çıkarsa daha ciddi bir sakatlık yaşayarak uzun süre oynayamamaktan endişe ediyor.

Fenerbahçe'de teknik ekip ve yönetimin, deneyimli futbolcunun bu yaklaşımından fazlasıyla rahatsız olduğu öğrenildi.







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