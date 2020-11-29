Fenerbahçe'de derbinin kilit adamları

Jose Sosa'nın, derbide vereceği kararlar ve atacağı paslar, Papiss Cisse'nin de gol yollarındaki performansı, Fenerbahçe adına bu maçta altın değerinde olacak.

, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'de derbinin kilit adamları
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29 Kasım 2020 11:07
Bu sezon kadrosunda birçok yıldızı bulunduran Fenerbahçe'nin, Beşiktaş karşısındaki en dikkat çekecek oyuncularının Jose Sosa ve Papiss Cisse olması bekleniyor.

Bu sezon 3 golü ve 1 asisti bulunan Sosa, eski takımı Beşiktaş'a karşı Kanarya'nın orta alandaki beyni olacak. Takımı yönlendirecek ve hücumda oyunu kuracak olan Arjantinli yıldızın atacağı paslar ve vereceği kararlar, Kanarya adına derbinin belirleyici unsurları arasında yer alacak.

Erol Bulut, Sosa'nın hücum gücünden ve liderliğinden maksimum derecede faydalanmak isteyecek. Gole en yakın isim olarak Samatta'nın yokluğunda 1 numaralı isim Papiss Cisse olacak.

Ligde 1 gol ve 1 asisti bulunan Cisse, Alanya formasıyla Beşiktaş'a karşı 4 kez sahaya çıktı ama hiç gol sevinci yaşayamadı. Senegalli forvet, Kara Kartal'a karşı bu şanssızlığını derbide kırıp, takımını zafere taşımak istiyor.

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