Fenerbahçe'de derbi paniği! Topal....

Kasık fıtığı şikayeti nedeniyle milli takım kadrosundan çıkarılan Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcusu Mehmet Topal'ın sakatlığının ciddi olduğu öğrenildi.
Kasık fıtığı nedeniyle Almanya'da tedavi görecek Topal'ın 4 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor. Mehmet Topal, 11. hafta oynanacak Galatasaray derbisine yetiştirilmeye çalışılacak.
Milli orta saha bu sezon Fenerbahçe forması ile çıktığı 12 karşılaşmada 2 asist üretti.
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Kasık fıtığı nedeniyle Almanya'da tedavi görecek Topal'ın 4 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor. Mehmet Topal, 11. hafta oynanacak Galatasaray derbisine yetiştirilmeye çalışılacak.
Milli orta saha bu sezon Fenerbahçe forması ile çıktığı 12 karşılaşmada 2 asist üretti.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın