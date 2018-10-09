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Fenerbahçe'de derbi paniği! Topal....

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Mehmet Topal, kasık fıtığından dolayı bıçak altına yatacak. Sağlık heyeti, Topal'ı Galatasaray derbisinde yetiştirmeye çalışacak.

Kaynak: Fanatik
Fenerbahçe'de derbi paniği! Topal....
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09 Ekim 2018 10:46
Kasık fıtığı şikayeti nedeniyle milli takım kadrosundan çıkarılan Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcusu Mehmet Topal'ın sakatlığının ciddi olduğu öğrenildi.

Kasık fıtığı nedeniyle Almanya'da tedavi görecek Topal'ın 4 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor. Mehmet Topal, 11. hafta oynanacak Galatasaray derbisine yetiştirilmeye çalışılacak.

Milli orta saha bu sezon Fenerbahçe forması ile çıktığı 12 karşılaşmada 2 asist üretti.

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