Fenerbahçe'de derbi için prim verilecek mi?

Fenerbahçe'de her maç için sezon başında belirlenen prim sistemi uygulanıyor. Ancak sezonun en kritik mücadelesi olduğu için Başkan Ali Koç'un derbiye özel ekstra prim koyabileceği ifade ediliyor.



Futbolculara 3 puan halinde toplu bir prim sözü verileceği öğrenildi. Öte yandan Ali Koç'un bugün tesislere giderek takıma ve teknik heyete yönelik konuşma yapması bekleniyor.







