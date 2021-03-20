Fenerbahçe'de derbi için prim verilecek mi?

Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi öncesinde, futbolculara 3 puan halinde toplu bir prim sözü verileceği öğrenildi.

Haber; Sabah
Abone Ol
Fenerbahçe'de derbi için prim verilecek mi?
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
20 Mart 2021 11:06
Fenerbahçe'de her maç için sezon başında belirlenen prim sistemi uygulanıyor. Ancak sezonun en kritik mücadelesi olduğu için Başkan Ali Koç'un derbiye özel ekstra prim koyabileceği ifade ediliyor.

Futbolculara 3 puan halinde toplu bir prim sözü verileceği öğrenildi. Öte yandan Ali Koç'un bugün tesislere giderek takıma ve teknik heyete yönelik konuşma yapması bekleniyor.

 



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.