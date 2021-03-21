Fenerbahçe'de derbi anahtarı baskı ve tempo

Zirve takipçisi Fenerbahçe'de derbi planı netleşti. Sarı-lacivertliler, Beşiktaş'a oyun üstünlüğünü vermemeye çalışacak. Siyah-beyazlı takım özellikle kendi sahasında etkili oynuyor. Fiziksel gücünün yanı sıra taktik disipline bağlı olan Kartal, yetenekli oyuncularıyla sonuca gidebiliyor. Beşiktaş, oyunda kontrolü ele aldığı anlarda er ya da geç ihtiyacı olan golleri bulabiliyor. Fenerbahçe'de tüm planlar da buna göre yapılıyor.



Tempolu ve çabuk

Teknik heyet; baskılı, tempolu ve çabuk oynanacak bir oyun düşünüyor. Rakip topu her aldığında sarı-lacivertliler baskı yapıp oyuna rahat başlangıç yapılmasını engelleyecek. Sahaya çıkacak kadronun fiziksel özelliklerinin de tempolu oyuna yönelik olmasına dikkat edilecek. Oyun temposunun Beşiktaş tarafından ayarlanmasına izin verilmeyecek. Fiziksel açıdan güçlü, koşan isimlerle bu planın sahaya yansıtılması için çaba harcanacak.



Her şey hazır

Fenerbahçe'de derbi hazırlıkları tamamlandı. Isınma hareketleri ve koşuyla başlayan idmanda daha sonra pas çalışmasına geçildi. Sarı-lacivertli oyuncular, Teknik Direktör Erol Bulut yönetimindeki antrenmanın son bölümünde ise taktik ağırlıklı çift kale maç oynadı. Gökhan Gönül idmanın tamamında takımla çalıştı. Tecrübeli sağ bekin durumuyla ilgili son karar maç saatinde verilecek.



