Fenerbahçe'de dejavu; başroller yine aynı...

1 / 31 Atiker Konyaspor - Fenerbahçe maçında Kudüs koreografisi

Atiker Konyaspor ile Fenerbahçe arasındaki zorlu mücadelede adeta bir dejavu yaşandı.Geçen hafta Kardemir Karabükspor maçında gol bulmakta zorlanan Fenerbahçe'nin imdadına Valbuena'nın kornerinde Mehmet Topal'ın kafası yetişmişti.Konya'da da benzer senaryo oldu. 1-0 geriye düşen sarı-lacivertlilere yine Valbuena'nın korneri yetişti. Kornerde şık bir kafa vuruşu yapan Mehmet Topal, üst üste 2 maçta ağları buldu.