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Fenerbahçe'de dejavu; başroller yine aynı...

Atiker Konyaspor ile Fenerbahçe arasındaki zorlu mücadelede adeta bir dejavu yaşandı.

Fenerbahçe'de dejavu; başroller yine aynı...
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24 Aralık 2017 09:29
Atiker Konyaspor ile Fenerbahçe arasındaki zorlu mücadelede adeta bir dejavu yaşandı.

Geçen hafta Kardemir Karabükspor maçında gol bulmakta zorlanan Fenerbahçe'nin imdadına Valbuena'nın kornerinde Mehmet Topal'ın kafası yetişmişti.

Konya'da da benzer senaryo oldu. 1-0 geriye düşen sarı-lacivertlilere yine Valbuena'nın korneri yetişti. Kornerde şık bir kafa vuruşu yapan Mehmet Topal, üst üste 2 maçta ağları buldu.



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Atiker Konyaspor - Fenerbahçe maçında Kudüs koreografisi


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