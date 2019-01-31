Fenerbahçe'de Damien Comolli'den Zajc açıklaması

Fenerbahçe'nin sportif direktörü Damien Comolli, Empoli'den yeni transferleri Miha Zajc ile ilgili Fenerbahçe TV'ye açıklamalarda bulundu
Fransız yönetici, Miha Zajc'ın çok kaliteli ve teknik direktör Ersun Yanal'ın istediği tipte bir futbolcu olduğunu vurguladı.
Damien Comolli, "Miha Zacj ile sözleşme imzaladığımız için çok mutluyuz. Kendisi yaklaşık 1 yıldır takip ettiğimiz bir futbolcuydu. Scout ekibimiz maçlarını takip ediyordu. Yaz döneminde kadromuza katmak istedik ancak finansal durumlardan dolayı olmadı. Bu dönem transfer şansımız doğunca kaçırmak istemedik. O çok kaliteli bir oyuncu. Hocamızın da tam istediği tipte bir futbolcu. Ersun hoca da onun hakkında çok olumlu görüşlere sahip. Başkanımız ve Başkanvekilimiz de bu transfer için çok çaba sarf etti" ifadelerini kullandı.
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Fransız yönetici, Miha Zajc'ın çok kaliteli ve teknik direktör Ersun Yanal'ın istediği tipte bir futbolcu olduğunu vurguladı.
Damien Comolli, "Miha Zacj ile sözleşme imzaladığımız için çok mutluyuz. Kendisi yaklaşık 1 yıldır takip ettiğimiz bir futbolcuydu. Scout ekibimiz maçlarını takip ediyordu. Yaz döneminde kadromuza katmak istedik ancak finansal durumlardan dolayı olmadı. Bu dönem transfer şansımız doğunca kaçırmak istemedik. O çok kaliteli bir oyuncu. Hocamızın da tam istediği tipte bir futbolcu. Ersun hoca da onun hakkında çok olumlu görüşlere sahip. Başkanımız ve Başkanvekilimiz de bu transfer için çok çaba sarf etti" ifadelerini kullandı.
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