Fenerbahçe'de Cocu'nun gözdesi Mehmet Ekici

Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarını Lozan'da sürdürürken, teknik direktörü Phillip Cocu metod ve kurallarını her fırsatta futbolcularına aktarıyor.

12 Temmuz 2018 14:08
Fenerbahçe'de Cocu'nun gözdesi Mehmet Ekici
Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarını Lozan'da sürdürürken, teknik direktörü Phillip Cocu metod ve kurallarını her fırsatta futbolcularına aktarıyor.
Saha içindeki tüm çalışmalarda futbolcuların arkadaşlarını uyarması gerektiğini söyleyen Cocu, "Gör - konuş - hızlı uygula" kuralını oyunculara benimsetiyor. Oyunun akışı içinde birbirlerine seslerin yükselmesini ısrarla isteyen Cocu; "Yardımlaşma en önemli konu, burada keyif alarak taşıdığımız bir sorumluluk var. Herkes eşit şekilde sorumluluğumuzun yükünü paylaşmalı ve taşın altına elini koymalı. Birimizin derdi, hepimizin derdi, birimizin mutluluğu hepimizin mutluluğudur. Sorunlar en son bize gelmeli ve siz kendi içinizde tüm sorunları beraberce çözmelisiniz. Kimse kendini yalnız hissetmemeli. Futbolcudan, sağlık heyetine, malzemeciye kadar sorumluluğu paylaşmalıyız" şeklinde konuştu.

BİRLİK VE BERABERLİK TAMAM

Fenerbahçe kampında dikkat çeken bir konu da yeni oyunculara kaptanların sahip çıkması. Mehmet Topal, Volkan Demirel , Valbuena ve Guilliano genç oyuncuları kanatlarının altına almış gözüküyor. Berke ve Barış ile yakından ilgileniliyor ve genç isimlerin uyum süreçlerini hızlandırmaya çalışıyorlar.

EKİCİ'NİN YILDIZI PARLIYOR, İSMAİL'E ALKIŞ

Antrenmanların dikkat çeken, parlayan yıldızı Mehmet Ekici. Özellikle hızlı hücum ve gol çalışmalarındaki performansla Cocu'dan büyük övgü aldı ve yeni sezon öncesi çok güçlü bir mesaj verdi. Gol çalışmasında üst üste nefis gollar atan ve bir tane de rövaşata ile gol atan İsmail ise takımdan alkış aldı. Arkadaşları "İbrahimoviç mi Ronaldo mu? Kim bu arkadaş? diyerek hırsı ve çalışkanlığı ile kampın en dikkat çeken isimlerinden biri olan İsmail'e övgü dolu sözler de sarfettiler.

Kaynak: DHA

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