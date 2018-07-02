Fenerbahçe'de Cocu kuralları! Yasak getirdi

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Fenerbahçe'de Phillip Cocu rüzgarı esmeye başladı. Gün geçtikçe takımı tanımaya başlayan Hollandalı, eksikleri tek tek tespit edip tedaviye başladı. F.Bahçe her ne kadar geçen sezonun en skorer takımı olsa da işin hücum yönüne ağırlık veriyor genç teknik adam. Takıma oynatmayı düşündüğü atak futbol üzerine yardımcıları ile birlikte kafa yoran Cocu, antrenmanlarda futbolcularına bazı yasaklar getirdi.3. bölgedeki üretkenliğin artmasın ancak savunmadan yapılacak doğru çıkışlarla olacağına inanan Kanarya'nın çiçeği burnundaki çalıştırıcısı, "Bundan sonra antrenmanlarda geriye, yana ve kaleciye pas yok. Defansta yer alan arkadaşlar da topu her zaman doğru kullanarak oyun kuracak. Bu sebepten bölge geçişlerinde şiddeti yüksek ve hızlı paslar atılmasını istiyorum.En uçtaki oyuncuyla ona en yakın arkadaşının arasındaki mesafe en fazla 20 metre olmalı. Yapacağımız çalışmalar neticesinde bu mesafe göreceksiniz ki 17-18 metrelere kadar inecek ve bu da bizim işimizi kolaylaştıracak. Biz bıkmadan usanmadan yapacağımız çalışmalarla işi artık ezbere dökmeliyiz. Makine gibi bir takım olmalıyız ki bu çalışmalarımız karşılaşmalarda pratiğe dönsün" ifadelerini kullandı.