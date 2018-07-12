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Fenerbahçe'de Cocu kanunları: ''Konuşun''

Fenerbahçe'nin Hollandalı teknik direktörü Philip Cocu, futbolcuların birbiriyle olan diyaloglarına oldukça önem veriyor ve bunun paralelinde ''Gör-konuş-hızlı uygula'' kuralını benimsetiyor.

Kaynak: AA
Fenerbahçe'de Cocu kanunları: ''Konuşun''
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12 Temmuz 2018 15:35
Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, takımdaki iletişimin önemine vurgu yaparak, futbolculara birbirleriyle konuşma talimatı verdi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni sezon hazırlıklarını İsviçre'nin Lozan kentinde sürdüren Fenerbahçe'de teknik direktör Cocu, antrenmanlara ağırlığını koymaya başladı.

Çalışmalarda futbolculardan arkadaşlarını uyarmalarını isteyen Cocu, "Gör-konuş-hızlı uygula" kuralı çerçevesinde oyun akışı içerisinde seslerin yükselmesi gerektiğini anlattı.

Takımda yardımlaşmanın en önemli konu olduğunu belirten Hollandalı teknik adam, "Burada keyif alarak taşıdığımız bir sorumluluk var. Herkes eşit şekilde sorumluluğumuzun yükünü paylaşmalı ve taşın altına elini koymalı. Birimizin derdi, hepimizin derdi, birimizin mutluluğu hepimizin mutluluğudur. Sorunlar en son bize gelmeli. Siz kendi içinizde tüm sorunları beraberce çözmelisiniz. Kimse kendini yalnız hissetmemeli." ifadelerini kullandı.

Bu arada sarı-lacivertli takımın kaptanları Volkan Demirel ve Mehmet Topal, yeni transferler Berke Özer ve Barış Alıcı ile yakından ilgilenirken, Mehmet Ekici de antrenmandaki etkili performansıyla Cocu'dan övgü aldı.

Öte yandan, antrenmandaki gol çalışması sırasında İsmail Köybaşı attığı röveşata golüyle arkadaşlarından alkış aldı.

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