Fenerbahçe'de Cisse yine kulübede

Trabzonspor önünde ikinci yarı oyuna giren ve maçı çeviren isim olan Papiss Cisse, Antalya'da da 90 dakikaya kulübede başlayacak.



Erol Bulut'un Senegalli futbolcuyu bu hafta da hamle oyuncusu olan kullanmayı düşündüğü belirtiliyor.



Senegalli oyuncu Fenerbahçe formasıyla 3 Süper Lig maçında 1 gol attı 1 de asist yaptı.



