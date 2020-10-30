Fenerbahçe'de Cisse yine kulübede

Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, Trabzonspor maçında ikinci yarı oyuna giren ve golünü atan Papiss Cisse'yi Antalya maçında ilk 11'de düşünmüyor.

Haber; Takvim, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'de Cisse yine kulübede
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30 Ekim 2020 10:18
Trabzonspor önünde ikinci yarı oyuna giren ve maçı çeviren isim olan Papiss Cisse, Antalya'da da 90 dakikaya kulübede başlayacak.

Erol Bulut'un Senegalli futbolcuyu bu hafta da hamle oyuncusu olan kullanmayı düşündüğü belirtiliyor.

Senegalli oyuncu Fenerbahçe formasıyla 3 Süper Lig maçında 1 gol attı 1 de asist yaptı.



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