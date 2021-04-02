Süper Lig'de zirve yarışında yer alan Fenerbahçe'de bu sezon ve gelecek sezon için akıllarda bulunan soru işaretlerine cevabı siz vereceksiniz.
Fenerbahçe'de cevabı merak edilen sorular!
Fenerbahçe'de bu sezon ve sezon sonuyla ilgili kafalardaki soru işaretlerine cevabı siz veriyorsunuz...
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02 Nisan 2021 14:11
Fenerbahçe
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- 12:23 Igor Angelovski: "Türkiye, bize ilham kaynağı oldu"
- 12:21 Fatih Terim: "Bu maçı benim için, camia için kazanın"
- 11:46 Emre Belözoğlu, Erol Bulut'tan sonra uygulamayı değiştirdi!
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- 11:24 Josh Jackson, 31 sayıyla sezon rekoruna ulaştı!
- 11:23 Beşiktaş'ta Gökhan Töre forma istiyor
- 11:21 Sinan Vardar: "MHK, Beşiktaş'a gelince neden böyle yaptı?"
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- 11:17 Trae, Bogdan ve Capela'dan, ayrı ayrı 28'er sayı!
- 11:07 Mustafa Muhammed'den Türkçe şarkı
- 11:04 Linnes ve Şener için transfer girişimi
- 10:56 Nuggets ilk beşi, Clippers'ı komple eforla yıktı!
- 10:56 Ercan Güven: "Belözoğlu F.Bahçe'yi uçurursa?..."
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- 09:32 MHK açıklama yapmazsa, Beşiktaş istifa isteyecek
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AVRUPA'DAN FUTBOL
Fredy Guarin, babasına saldırdı! Gözaltına alındı
Eljif Elmas'a Avrupa devleri talip oldu!
Sarri'ye son talip Roma oldu
Torreira: "Boca'da oynamak için ölüyorum"
FA Cup'ta yarı finallere taraftar izni
Merih Demiral'ın ardından Bonucci de Kovid-19'a yakalandı
Barcelona ve Real Madrid'den Erling Haaland için görüşme
Juventuslu futbolculara polis baskını!
Sergio Ramos'tan Real Madrid'e kötü haber
Real Madrid'de başkan Perez seçime gidiyor!
Sassuolo açıkladı: Kaan Ayhan pozitif
Liverpool'da Ozan Kabak'a övgü; "Büyük yetenek"
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