Fenerbahçe'de Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları

Süper Lig'in 34. ve son haftasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
Fenerbahçe'de Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları
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22 Temmuz 2020 22:07
Süper Lig'in 34. ve son haftasında 25 Temmuz Cumartesi günü Çaykur Rizespor'u konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı.

Top kapma ve pas çalışmasıyla devam eden idman, dar alanda yapılan çift kale maçla tamamlandı.

Fenerbahçe, 23 Temmuz'da yapacağı antrenmanla Çaykur Rizespor müsabakasının hazırlıklarına devam edecek.



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