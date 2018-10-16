'Fenerbahçe'de casus filmi sona erdi'

sadece Türkiye'de değil memleketi Hollanda basınında da mercek altında. AD Gazetesi, göreve geldiği günden itibaren 47 yaşındaki çalıştırıcının izini sürüyor.AD'de spor yazarı Maarteen Wijfels'in Cocu'nun F.Bahçe serüveni hakkındaki araştırmaları çerçevesinde hazırladığı şu makale yayımlandı: F.Bahçe başkanı, Cocu için kötü izleri sildi. Duygusal bir kültürün içinde çalışan Cocu, Sivasspor maçıyla çıkış yakalamanın peşinde.Cocu, PSV'deki ilk sezonunda da kötüydü. Ona sabredildi. İspanya'ya gitmesi gündemdeydi. F.Bahçe'deki serüveni kötü başladı ama bir temizlik yapıldı. Bilgi sızdıran antrenörler dağıtıldı. Muhalif olanlar ve gruplaşan oyunculardan kurtuldular. Ortada bir bahane kalmadı ve casus filmi sona erdi. Bahsedilen detaylar kötü bir casusluk filminin senaryosu gibi. Oyuncular antrenmanlarda bilerek tüketilmişti. Cocu için Beşiktaş maçına getirilen halı, ucuz; 'B' taklit filmlerinin senaryosuna benziyordu.Özellikle çarpıcı olan Başkan Ali Koç'un tavrıdır. Antrenörünün arkasında durarak direniş yolunu seçti. Ali Koç, F.Bahçe'nin toplam dönüşümünden geçtiği bir dönemde Cocu'ya daha fazla kredi verilmesi gerektiğini düşünüyor. F.Bahçe'yi mali, idari ve sportif olarak tamamen yeniden yapılandırmanın peşinde. Başkan Koç, bunun zaman alacağını da söylemişti. Şimdi Başkan Koç tüm huzursuzlukları geride bıraktı ve Cocu'nun yolunu temizledi.