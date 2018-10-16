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Fenerbahçe'de çanlar Valbuena ve Alper için çalıyor!

Fenerbahçe'de çanlar ilk 11'i bile zorlayamayan Mathieu Valbuena ve Alper Potuk için çalıyor.

Kaynak: Vatan
Fenerbahçe'de çanlar Valbuena ve Alper için çalıyor!
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16 Ekim 2018 03:50
Fenerbahçe'de çanlar ilk 11'i bile zorlayamayan Mathieu Valbuena ve Alper Potuk için çalıyor.

Bu ikili için devre arasına kadar olan süre son şans olarak görülüyor.

2 oyuncu da formlarını yükseltmezse, ocak ayında transfer listesine koyulup kendilerine takım bulmaları istenebilir.

Geçen hafta başında pozitif bir havayla başladığı çalışmalarda zaman ilerledikçe yine negatife dönen Valbuena'nın, 3-0 kazanılan İstanbulspor hazırlık maçındaki performansı da hocasını kızdırdı.

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