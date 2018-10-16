Fenerbahçe'de çanlar Valbuena ve Alper için çalıyor!

Geçen hafta başında pozitif bir havayla başladığı çalışmalarda zaman ilerledikçe yine negatife dönen Valbuena'nın, 3-0 kazanılan İstanbulspor hazırlık maçındaki performansı da hocasını kızdırdı.

çanlar ilk 11'i bile zorlayamayanveiçin çalıyor.Bu ikili için devre arasına kadar olan süre son şans olarak görülüyor.2 oyuncu da formlarını yükseltmezse, ocak ayında transfer listesine koyulup kendilerine takım bulmaları istenebilir.