Fenerbahçe'de çanlar Valbuena ve Alper için çalıyor!

Fenerbahçe'de çanlar ilk 11'i bile zorlayamayan Mathieu Valbuena ve Alper Potuk için çalıyor.
Bu ikili için devre arasına kadar olan süre son şans olarak görülüyor.
2 oyuncu da formlarını yükseltmezse, ocak ayında transfer listesine koyulup kendilerine takım bulmaları istenebilir.
Geçen hafta başında pozitif bir havayla başladığı çalışmalarda zaman ilerledikçe yine negatife dönen Valbuena'nın, 3-0 kazanılan İstanbulspor hazırlık maçındaki performansı da hocasını kızdırdı.
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Bu ikili için devre arasına kadar olan süre son şans olarak görülüyor.
2 oyuncu da formlarını yükseltmezse, ocak ayında transfer listesine koyulup kendilerine takım bulmaları istenebilir.
Geçen hafta başında pozitif bir havayla başladığı çalışmalarda zaman ilerledikçe yine negatife dönen Valbuena'nın, 3-0 kazanılan İstanbulspor hazırlık maçındaki performansı da hocasını kızdırdı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın