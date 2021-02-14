Fenerbahçe'de Caner Erkin'in dikkat çeken tepkisi

Fenerbahçe'nin Fatih Karagümrük ile oynadığı maçta 82. dakikada oyundan alınan Caner Erkin küplere bindi.



Yerini Tisserand'a bırakan deneyimli oyuncu sinirli bir şekilde kenara gelirken yerde bulunan su şişelerini tekmeledi.



Tribüne çıkan ve soğuk havaya rağmen üzerine de mont giymek istemeyen oyuncu buradan da el ve kol hareketleri ile kızgınlığını gösterdi.



