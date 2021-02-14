Fenerbahçe'de Caner Erkin'in dikkat çeken tepkisi

Süper Lig'de Fenerbahçe'nin Fatih Karagümrük ile oynadığı maçta oyundan alınan Caner Erkin, bu karara tepki gösterdi.

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Fenerbahçe'de Caner Erkin'in dikkat çeken tepkisi
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14 Şubat 2021 11:55
Fenerbahçe'nin Fatih Karagümrük ile oynadığı maçta 82. dakikada oyundan alınan Caner Erkin küplere bindi.

Yerini Tisserand'a bırakan deneyimli oyuncu sinirli bir şekilde kenara gelirken yerde bulunan su şişelerini tekmeledi.

Tribüne çıkan ve soğuk havaya rağmen üzerine de mont giymek istemeyen oyuncu buradan da el ve kol hareketleri ile kızgınlığını gösterdi.



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