Fenerbahçe'de Caner Erkin ve Mame Thiam'a uyarı

Fenerbahçe'nin 1-0 kaybettiği Göztepe mücadelesinde oyundan alınmalarına tepki gösteren Caner Erkin ile Mame Thiam'a uyarı geldi.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'de Caner Erkin ve Mame Thiam'a uyarı
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23 Şubat 2021 09:09
Caner Erkin
Caner Erkin
Fenerbahçe
Fenerbahçe'nin Kadıköy'de Göztepe'ye 1-0 mağlup olduğu maçta Caner 88. dakikada yerini Papiss Cisse'ye bıraktıktan sonra karşı taç çizgisinden kulübeye giderken el kol hareketleri yaptı. 56. dakikada oyundan alınışına ellerini açarak tepki gösteren Mame Thiam da ısınma hareketleri yapan Mert Hakan Yandaş ve Sinan Gümüş tarafından sakinleştirildi.

35 TOP KAYBI YAPTILAR

Sarı lacivertlilerin iki oyuncuyu da benzer hareketleri tekrarlamamaları konusunda uyarıldıkları öğrenildi. Caner sahada kaldığı süre içinde 47'de 35 ile yüzde 74 pas isabetiyle oynarken 27 top kaybı yaptı.

Thiam ise şut atamadan bitirdiği maçta 4 ikili mücadeleden sadece 1'ini kazandı, 8 top kaybı yaptı.





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