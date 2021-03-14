Fenerbahçe'de Caner Erkin tekrar kadroda

Fenerbahçe'de affedilen Caner Erkin, Gençlerbirliği maçında yedek kulübesinde yer aldı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de Caner Erkin tekrar kadroda
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14 Mart 2021 19:32
Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Caner Erkin, Gençlerbirliği mücadelesinde yedek soyundu.

Teknik heyetin kararıyla bir süre takımdan ayrı kalan Caner, hafta içinde tekrar takımla çalışmalara başlamıştı.

TRİBÜNDE BİN FİDAN

Fenerbahçe-Gençlerbirliği maçında tribünlerde bin adet fidan yer aldı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Bu akşam, 14 Mart Tıp Bayramı'nda sağlık çalışanlarımıza teşekkür ve minnetlerimizi göstermek için 21-26 Mart Orman Haftası'nda dikimini gerçekleştireceğimiz binlerce fidana ev sahipliği yapıyoruz." ifadeleri kullanıldı.



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