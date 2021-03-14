Fenerbahçe'de Caner Erkin tekrar kadroda

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Caner Erkin, Gençlerbirliği mücadelesinde yedek soyundu.



Teknik heyetin kararıyla bir süre takımdan ayrı kalan Caner, hafta içinde tekrar takımla çalışmalara başlamıştı.



TRİBÜNDE BİN FİDAN



Fenerbahçe-Gençlerbirliği maçında tribünlerde bin adet fidan yer aldı.



Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Bu akşam, 14 Mart Tıp Bayramı'nda sağlık çalışanlarımıza teşekkür ve minnetlerimizi göstermek için 21-26 Mart Orman Haftası'nda dikimini gerçekleştireceğimiz binlerce fidana ev sahipliği yapıyoruz." ifadeleri kullanıldı.



