Fenerbahçe'de Caner Erkin kulübeye çekilecek!

Fenerbahçe'de son iki maçta yaptığı hatalarla dikkat çeken Caner Erkin, Gençlerbirliği mücadelesinde kızağa çekilecek.

Haber; Akşam, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'de Caner Erkin kulübeye çekilecek!
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09 Kasım 2020 08:27
Antalya ve Konya maçlarında yaptığı hatalarla dikkat çeken tecrübeli oyuncuya kulübe yolu gözüktü...

Tecrübeli sol bek, Konya karşısında yenilen iki golde de hatasının olmasıyla hedef tahtasına oturdu. Son iki maçta tam 73 top kaybı yapan Caner, rakiplerinden ise sadece 3 defa top çalabildi. Caner, Antalya maçında 25, Konya maçında ise 28 orta yaptı bunların sadece 10'unda isabet sağladı.

Atağa çıktığında arkasında çok boş alan bırakan ve Fenerbahçe'nin kontratak yemesine neden olan Caner'i Teknik Direktör Erol Bulut, milli ara dönüşündeki Gençlerbirliği maçında kızağa çekmeye hazırlanıyor.

İSABET BULAMADI

Öte yandna, Fenerbahçe, Galatasaray derbisinden sonra (1) en az isabetli şut attığı bir maçı geride bıraktı. Sarı-Lacivertli futbolcular Konya kalesine sadece 2 isabetli şut çekti.



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