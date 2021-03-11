Fenerbahçe'de Caner Erkin affedildi

Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Caner Erkin resmen affedildi.

Haber; Sporx.com
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Fenerbahçe'de Caner Erkin affedildi
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11 Mart 2021 15:39
Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Caner Erkin takıma geri döndü.

Göztepe maçı sonrası disiplinsiz hareketleri nedeniyle kadro dışı bırakılan Caner Erkin, geçtiğimiz günlerde teknik direktör Erol Bulut'tan özür dilemişti. Takımdan ayrı çalışan tecrübeli futbolcu için yönetimden karar geldi. Yönetim, Caner Erkin'i affetti.

Erol Bulut'un ardından sportif direktör Emre Belözoğlu ve başkan Ali Koç ile görüşen Caner Erkin, affedildikten sonra takıma geri dönme şansı elde etti.

27 Şubat'tan beri A Takım'la çalışmayan Caner Erkin, 12 gün sonra takıma geri dönmüş oldu.


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