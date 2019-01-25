Fenerbahçe'de büyük tepki: ''Slimani denen çöp''

'de kötü günler geçiren ve geçtiğimiz gün'nda Spor Toto 1. Lig ekibi ümraniyespor'a elenen'de eleştirilerin odağındavar.Spor yazarı ve yorumcusu Serdar Ali Çelikler, Fenerbahçe'de bu sezon 444 dakikada bir gol atabilen Slimani'yi sert sözlerle eleştirdi.Slimani ile ilgili 'çöp' ifadelerini kullanan Serdar Ali Çelikleredi.Ersun Yanal'ı da eleştiren Çelikler ''Ersun Yanal'a açıkça söyleyeyim... Hocam, Trabzonspor macerasında kariyer olarak geri gitmiştin zaten. Bu maceranda da olumlu sonuçlar çıkaramazsan kariyerin iyice geriler. Hiiiç "bu takımı ben yapmadım" falan demeyesin. Yeni Malatya maçında "Yanal aklı"nı görmeliyiz. Yoksa bu seneki berbat enerji seni de alıp götürür hocam.. Kariyerinde başa dönersin benden söylemesi'' ifadelerini kullandı.