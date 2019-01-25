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Fenerbahçe'de büyük tepki: ''Slimani denen çöp''

Spor yazarı ve yorumcusu Serdar Ali Çelikler, Fenerbahçe'nin Ümraniyespor'a kupada elenmesinin ardından Slimani hakkında sert bir eleştiride bulundu.

Fenerbahçe'de büyük tepki: ''Slimani denen çöp''
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25 Ocak 2019 11:00
Spor Toto Süper Lig'de kötü günler geçiren ve geçtiğimiz gün Ziraat Türkiye Kupası'nda Spor Toto 1. Lig ekibi ümraniyespor'a elenen Fenerbahçe'de eleştirilerin odağında Islam Slimani var.

Spor yazarı ve yorumcusu Serdar Ali Çelikler, Fenerbahçe'de bu sezon 444 dakikada bir gol atabilen Slimani'yi sert sözlerle eleştirdi.

Slimani ile ilgili 'çöp' ifadelerini kullanan Serdar Ali Çelikler ''Slimani denilen çöp, her maç olduğu gibi Ümraniyespor karşısında da iki tane net kafa vuruşu imkanından yararlanamadı. Fenerbahçe'nin adam gibi bir santrforu olsa bugün 4-5 puanı fazla olur, kupada da bu berbat sonucu almazlardı. Ama Ali Koç ve pek sevgili manevi kardeşi Demiyın'ı santrafor düşünmüyor, Ayew'in tapusunu almak istiyor. Yani futbol aklı yok ve işin kötüsü bu aklın kesin değişmesi gerektiğini de göremeyen bir başkan var'' dedi.

Ersun Yanal'ı da eleştiren Çelikler ''Ersun Yanal'a açıkça söyleyeyim... Hocam, Trabzonspor macerasında kariyer olarak geri gitmiştin zaten. Bu maceranda da olumlu sonuçlar çıkaramazsan kariyerin iyice geriler. Hiiiç "bu takımı ben yapmadım" falan demeyesin. Yeni Malatya maçında "Yanal aklı"nı görmeliyiz. Yoksa bu seneki berbat enerji seni de alıp götürür hocam.. Kariyerinde başa dönersin benden söylemesi'' ifadelerini kullandı.



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