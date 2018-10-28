  •  
    Ve Emre Mor ile Okay oynadı, Celta fark yaptı
  •  
    Çağlar, Premier Lig'de ilk maçına çıktı! Sonuç...
  •  
    Dünyanın en iyisi oldu! Altın madalyayı getirdi!
  •  
    Onyekuru çok sinirlendi "Hep onun yüzünden..."
  •  
    Terim'den gençlik aşısı! Krizi fırsata çevirecek...

Fenerbahçe'de büyük kenetlenme!

Fenerbahçeli taraftarlar, bugün oynanacak Ankaragücü maçı öncesi tepki gösterdikleri Cocu, Frey ve Reyes'i alkışlayacak.

Kaynak: Takvim
Fenerbahçe'de büyük kenetlenme!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
28 Ekim 2018 05:12
Fenerbahçe taraftarı bugün kenetlenecek... Taraftarlar, Anderlecht ile oynanan Avrupa Ligi maçında geri dönüşe imza atan futbolcularını ve teknik heyeti bağrına basacak.

ŞİMDİ DESTEK ZAMANI

Sarı-Lacivertli taraftarların, daha önce tepki gösterdikleri Teknik Direktör Phillip Cocu, futbolculardan Frey ve Reyes'i özellikle tribünlere çağırarak alkışlaması bekleniyor...

FENERBAHÇE'NİN 3 SAKATI VAR

Taraftarların, A.Gücü maçında takıma 90 dakika boyunca destek vereceği öğrenildi.

Ligde alt sıralarda bulunan Kanarya bugün kazanarak haftaya oynayacağı G.Saray maçına moralli çıkmak istiyor. Fener'de Mehmet Topal, Mehmet Ekici ve Tolga Ciğerci sakat..

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için