'Farklı bir Fenerbahçe...'

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Başkanlık koltuğuna Ali Koç, teknik direktörlük koltuğuna da Phillip Cocu'nun oturmasının ardından Fenerbahçe'de yüzler gülmeye başladı.Hollandalı teknik adam, her geçen gün öğrencilerini daha iyi tanırken, oyuncular ile kurduğu birebir diyaloglar da sonuç verdi. Sarı-Lacivertli futbolcular, genç hocanın istediklerini ve beklentilerini öğrenirken, idmanların temposu da gün geçtikçe artmaya başladı. Dün koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman, dayanıklılık koşularıyla devam etti. Daha sonra dar alanda pas organizasyonları yapılan antrenman dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçlarla tamamlandı.Hem yeni sezona diri bir şekilde girmeyi planlayan hem de Cocu'dan formayı kapmak isteyen oyuncuların da performansı göz kamaştırdı. Futbolcularının çalışma temposundan oldukça memnun kalan başarılı çalıştırıcının, yeni sezondan da umutlu olduğu öğrenildi.İdmanın ardından öğrencileriyle kısa bir toplantı yapan Cocu'nun, "Hız bizim temel prensibimiz olacak. Savunmayı ve hücumu kopuk kopuk değil, hep birlikte gerçekleştireceğiz. Bu sezon herkes çok farklı bir Fenerbahçe izleyecek" dediği kaydedildi.