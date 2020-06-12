87 günlük aranın ardından tekrar geri dönen Süper Lig'de ilk olarak Kayserispor ile rakip olan Fenerbahçe'de değişiklikler dikkat çekti.
Sarı-lacivertlilerde arada göreve getirilen "geçici teknik adam" Tahir Karapınar, bu sezon ilk kez denenen bir kadroyu sahaya sürdü.
KRUSE YOK, MURIQI YEDEK
Fenerbahçe'de sakatlığı bulunduğu belirtilen Max Kruse kadroda yer almazken, sakatlığını yeni atlatan Vedat Muriqi yedek kulübesinde başladı.
SOL BEKTE DENİZ TÜRÜÇ
Hasan Ali'nin cezalı olduğu haftada, daha önce de bekte şans bulan Deniz Türüç formayı alırken, taraftarın çok şeyler beklediği Ferdi Kadıoğlu da bu sezon ligde 2. kez 11'de şans buldu. Öte yandan Isla'nın sözleşmesinin feshedilmesi sonrasında Nabil Dirar da sağ beke geçti.
Sarı-lacivertlilerde arada göreve getirilen "geçici teknik adam" Tahir Karapınar, bu sezon ilk kez denenen bir kadroyu sahaya sürdü.
KRUSE YOK, MURIQI YEDEK
Fenerbahçe'de sakatlığı bulunduğu belirtilen Max Kruse kadroda yer almazken, sakatlığını yeni atlatan Vedat Muriqi yedek kulübesinde başladı.
SOL BEKTE DENİZ TÜRÜÇ
Hasan Ali'nin cezalı olduğu haftada, daha önce de bekte şans bulan Deniz Türüç formayı alırken, taraftarın çok şeyler beklediği Ferdi Kadıoğlu da bu sezon ligde 2. kez 11'de şans buldu. Öte yandan Isla'nın sözleşmesinin feshedilmesi sonrasında Nabil Dirar da sağ beke geçti.