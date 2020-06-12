KRUSE YOK, MURIQI YEDEK

SOL BEKTE DENİZ TÜRÜÇ

87 günlük aranın ardından tekrar geri dönen Süper Lig'de ilk olarak Kayserispor ile rakip olan Fenerbahçe'de değişiklikler dikkat çekti.Sarı-lacivertlilerde arada göreve getirilen "geçici teknik adam" Tahir Karapınar, bu sezon ilk kez denenen bir kadroyu sahaya sürdü.Fenerbahçe'de sakatlığı bulunduğu belirtilen Max Kruse kadroda yer almazken, sakatlığını yeni atlatan Vedat Muriqi yedek kulübesinde başladı.Hasan Ali'nin cezalı olduğu haftada, daha önce de bekte şans bulan Deniz Türüç formayı alırken, taraftarın çok şeyler beklediği Ferdi Kadıoğlu da bu sezon ligde 2. kez 11'de şans buldu. Öte yandan Isla'nın sözleşmesinin feshedilmesi sonrasında Nabil Dirar da sağ beke geçti.