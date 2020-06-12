Fenerbahçe'de bu 11 ilk kez yan yana

Fenerbahçe'de aranın sonrasında ilk maçta Tahir Karapınar dikkat çeken bir kadro seçti.

Haber; Sporx.com
Fenerbahçe'de bu 11 ilk kez yan yana
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
12 Haziran 2020 20:10
87 günlük aranın ardından tekrar geri dönen Süper Lig'de ilk olarak Kayserispor ile rakip olan Fenerbahçe'de değişiklikler dikkat çekti.

Sarı-lacivertlilerde arada göreve getirilen "geçici teknik adam" Tahir Karapınar, bu sezon ilk kez denenen bir kadroyu sahaya sürdü.

KRUSE YOK, MURIQI YEDEK

Fenerbahçe'de sakatlığı bulunduğu belirtilen Max Kruse kadroda yer almazken, sakatlığını yeni atlatan Vedat Muriqi yedek kulübesinde başladı.

SOL BEKTE DENİZ TÜRÜÇ

Hasan Ali'nin cezalı olduğu haftada, daha önce de bekte şans bulan Deniz Türüç formayı alırken, taraftarın çok şeyler beklediği Ferdi Kadıoğlu da bu sezon ligde 2. kez 11'de şans buldu. Öte yandan Isla'nın sözleşmesinin feshedilmesi sonrasında Nabil Dirar da sağ beke geçti.





Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için