Fenerbahçe'de borçlar TL'ye çevrildi!

Fenerbahçe Futbol A.Ş., finansal borçların yeniden yapılandırılması çerçevesinde bulunan 61,9 milyon ABD Doları borcunu 7,43 ortalama kur ile Türk Lirası'na çevirdiğini açıkladı.



Sarı - lacivertliler ayrıca döviz cinsinden finansal borçların 2,9 milyon ABD Doları'na gerilediğini belirtti.



Fenerbahçe'den KAP'a yapılan açıklama şu şekilde;



Şirketimiz finansal borçlarının yeniden yapılandırılması çerçevesinde 61,9 milyon ABD Doları tutarındaki kredimiz 7,43 ortalama kur ile Türk Lirası'na çevirilmiş olup döviz cinsinden finansal borçlarımız 2,9 milyon ABD Doları'na gerilemiştir.



