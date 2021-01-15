Fenerbahçe'de borçlar TL'ye çevrildi!

Fenerbahçe, finansal borçlarının bir kısmının Türk Lirası'na çevirildiğini açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de borçlar TL'ye çevrildi!
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15 Ocak 2021 18:22
Fenerbahçe Futbol A.Ş., finansal borçların yeniden yapılandırılması çerçevesinde bulunan 61,9 milyon ABD Doları borcunu 7,43 ortalama kur ile Türk Lirası'na çevirdiğini açıkladı.

Sarı - lacivertliler ayrıca döviz cinsinden finansal borçların 2,9 milyon ABD Doları'na gerilediğini belirtti.

Fenerbahçe'den KAP'a yapılan açıklama şu şekilde;

Şirketimiz finansal borçlarının yeniden yapılandırılması çerçevesinde 61,9 milyon ABD Doları tutarındaki kredimiz 7,43 ortalama kur ile Türk Lirası'na çevirilmiş olup döviz cinsinden finansal borçlarımız 2,9 milyon ABD Doları'na gerilemiştir.



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