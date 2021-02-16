Erol Bulut'un kadroya yazdığı isimlerin başında Ozan Tufan geliyor. Bulut'un bazen on numarada kullandığı millî oyuncu, Gustavo'nın yokluğunda yükü katlansa da formasını bırakmadı. Bu sezon sadece 2 maç kaçıran Ozan, Altay ve Gustavo'dan sonra en çok maça çıkan oyuncu oldu. Ligde 22 mücadele yer alan, kupadaki 4 karşılaşmada da görev yapan Ozan, 19 günde 6 maça çıkarken, tüm mücadelelerde ilk on birde sahne aldı.



Takımın en iyisi

Kayseri maçıyla başlayıp, Karagümrük'le biten süreçte, 5 lig, 1 kupa maçına çıkan Ozan, sadece 12 dakika oyun dışında kalırken, Başakşehir karşısında 120 dakika ter döktü. Kuvvet ve dayanıklılıkta takımın en iyilerinden olan Ozan, bir asist yaptığı Karagümrük maçının ilk yarısında yüzde yüzlük (33/33) pas isabetiyle de alkış aldı. F.Bahçe, pas, top kesme ve çalmada takımın liderlerinden olan Ozan'dan en az 15 milyon avro kazanmayı hedefliyor.



