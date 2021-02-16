Fenerbahçe'de biyonik adam Ozan Tufan

Zaman zaman performansı eleştirilse de Erol Bulut ondan vazgeçmiyor. Ozan Tufan bu sezon sadece 2 maç kaçırdı.

Haber; Türkiye, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'de biyonik adam Ozan Tufan
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16 Şubat 2021 09:07
Erol Bulut'un kadroya yazdığı isimlerin başında Ozan Tufan geliyor. Bulut'un bazen on numarada kullandığı millî oyuncu, Gustavo'nın yokluğunda yükü katlansa da formasını bırakmadı. Bu sezon sadece 2 maç kaçıran Ozan, Altay ve Gustavo'dan sonra en çok maça çıkan oyuncu oldu. Ligde 22 mücadele yer alan, kupadaki 4 karşılaşmada da görev yapan Ozan, 19 günde 6 maça çıkarken, tüm mücadelelerde ilk on birde sahne aldı.

Takımın en iyisi
Kayseri maçıyla başlayıp, Karagümrük'le biten süreçte, 5 lig, 1 kupa maçına çıkan Ozan, sadece 12 dakika oyun dışında kalırken, Başakşehir karşısında 120 dakika ter döktü. Kuvvet ve dayanıklılıkta takımın en iyilerinden olan Ozan, bir asist yaptığı Karagümrük maçının ilk yarısında yüzde yüzlük (33/33) pas isabetiyle de alkış aldı. F.Bahçe, pas, top kesme ve çalmada takımın liderlerinden olan Ozan'dan en az 15 milyon avro kazanmayı hedefliyor.



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