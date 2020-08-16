Fenerbahçe'de bir yıldız daha bekleniyor: Diego Perotti

Transfer sezonunun hızlı ve flaş takımı Fenerbahçe bir yıldız isme daha imza attırmak üzere. Sarı- Lacivertli kurmaylar Arjantinli yıldız Diego Perotti ile anlaşma sağladıktan sonra kulübü Roma ile de söz kesti.

Haber; Sabah
Fenerbahçe'de bir yıldız daha bekleniyor: Diego Perotti
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16 Ağustos 2020 10:19
Transfer sezonunun hızlı ve flaş takımı Fenerbahçe bir yıldız isime daha imza attırmak üzere. Sarı- Lacivertli kurmaylar Arjantinli yıldız Diego Perotti ile anlaşma sağladıktan sonra kulübü Roma ile de söz kesti. Arjantinli sol kanat oyuncusu birkaç gün içinde İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

EROL BULUT ISRARLA İSTEDİ

Fenerbahçe'nin hocası Erol Bulut'un ısrarla istediği Perotti için Kanarya'nın Roma'ya 1.9 milyon Euro civarında bir rakam ödeyeceği öğrenildi. Fenerbahçe Arjantinli sol kanat oyuncusu ile 2+1 yıllık sözleşme imzalayacak. Geçmişte adale sakatlıkları yaşayan 32 yaşındaki oyuncunun kalıcı bir sakatlığının olmadığı belirtildi.

5 KEZ MİLLİ FORMAYI GİYDİ

32 yaşında 1.79 boyunda olan Perotti, sol ve sağ kanat ve forvet arkasında da görev yapabiliyor. 5 kez de Arjantin forması giydi.



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