Fenerbahçe'de bir koronavirüs daha

Fenerbahçe Futbol Takımı'nda 1 oyuncunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.



Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Gençlerbirliği maçına yönelik yapılan rutin Kovid-19 testlerinde 1 oyuncunun sonucu pozitif çıkmıştır. Daha önce milli takımında pozitif olan yabancı oyuncumuz ile birlikte sayı 2'ye yükselmiştir." ifadeleri kullanıldı.



Kovid-19'a yakalanan oyuncunun izolasyona alındığı ve karantina sürecinin başladığı aktarıldı.



