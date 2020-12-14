Fenerbahçe'de bir kişinin Kovid-19 sonucu pozitif

Ziraat Türkiye Kupası'nda Karacabey Birlikspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de bir kişi koronavirüse yakalandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Fenerbahçe'de bir kişinin Kovid-19 sonucu pozitif
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
14 Aralık 2020 18:56
Fenerbahçe Kulübü'nde bir kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, koronavirüs testi pozitf çıkan kişinin idari personel olduğu duyuruldu.

İşte Fenerbahçe'nin açıklaması; "Samandıra'da yapılan rutin PCR testlerinde bir idari personelimizin testi pozitif olarak sonuçlanmıştır. İzolasyon ve karantina süreci başlamış olup, tesislerimiz dezenfekte edilmiştir."



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için