Fenerbahçe'de bir kişinin Kovid-19 sonucu pozitif

Fenerbahçe Kulübü'nde bir kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı.



Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, koronavirüs testi pozitf çıkan kişinin idari personel olduğu duyuruldu.



İşte Fenerbahçe'nin açıklaması; "Samandıra'da yapılan rutin PCR testlerinde bir idari personelimizin testi pozitif olarak sonuçlanmıştır. İzolasyon ve karantina süreci başlamış olup, tesislerimiz dezenfekte edilmiştir."



