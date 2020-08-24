Fenerbahçe'de bir futbolcunun Kovid-19 testi pozitif

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de bir futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı.

Haber; Sporx.com
Fenerbahçe'de bir futbolcunun Kovid-19 testi pozitif
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24 Ağustos 2020 12:37
Fenerbahçe Kulübü, bir futbolcusunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

İŞTE FENERBAHÇE'NİN AÇIKLAMASI

"Profesyonel Futbol Takımı oyuncularımızdan bir kişinin detaylı Covid tarama ve testleri neticesinde pozitif olduğu tespit edilmiştir.

Oyuncumuz ev izolasyonuna alınmış ve tedavisine başlanmıştır.

Konu hakkında gelişme oldukça tekrar kamuoyuna bilgilendirme yapılacaktır."

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