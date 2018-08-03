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Fenerbahçe'de bir ayrılık daha açıklandı!

Fenerbahçe'de uzun yıllar görev alan idari menajer Hasan Çetinkaya ile yolların ayrıldığı resmen açıklandı.

Kaynak: AA
Fenerbahçe'de bir ayrılık daha açıklandı!
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03 Ağustos 2018 18:50
Fenerbahçe Futbol Takımı'nda idari menajer Hasan Çetinkaya ile yollar ayrıldı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Hasan Çetinkaya ile karşılıklı anlaşmayla yolların ayrıldığı belirtilerek, "Uzun yıllardır kulübümüze hizmetleri bulunan Hasan Çetinkaya'ya tüm çalışmaları için teşekkür ediyor, gelecek kariyerinde kendisine başarılar diliyoruz." denildi.

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