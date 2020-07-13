Fenerbahçe'de Beşiktaş maçı öncesi üç sakatlık açıklaması

Fenerbahçe Kulübü, futbolcuları Tolgay Arslan, Simon Falette ve Mevlüt Erdinç'in sağlık durumuna ilişkin açıklamada bulundu.



Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, çekilen MR sonucunda Tolgay Arslan'ın ayak bileğinde burkulmadan dolayı eski bağ yırtığı yerinde ve eklem içinde ödem tespit edildiği aktarıldı.



Simon Falette'in çekilen MR'ında ise kalça ekleminde ödem oluştuğu, yırtık ya da kopmanın ise görülmediği kaydedildi. Her iki oyuncunun da tedavisine başlanıldığı ifade edildi.



TRT SPOR'un haberine göre; Ayak bileğinden sakatlanan Tolgay Arslan 2 hafta, kalçasında ödem oluşan Simon Falette 1 hafta sahalardan uzak kalacak.



Falette'nin 19 Temmuz Pazar günü Beşiktaş maçına yetişme ihtimali bulunurken, karar maç öncesi yapılacak kontrollerin ardından verilecek. Tolgay Arslan'ın ise şans bulması beklenmiyor



MEVLÜT DE AMELİYAT OLDU



Tolgay ve Falette açıklamaları sonrası bilgilendirmede Mevlüt için ise, "Mevlüt Erdinç'in antrenmanlarda ağrı hissetmesi üzerine yapılan tetkikler sonucu sağ dizinde menisküs yırtığı ve meniskal kist tespit edilmiştir. Oyuncumuz sponsor hastanemizde başarılı bir ameliyat geçirmiştir" açıklaması yapıldı



